Клієнт Приватбанку поскаржився на неналежну реакцію на нападки шахраїв

Як передає Politeka.net, свій відгук українець залишив на порталі "Мінфін".

За його словами, втративши картку, він ще "вліз" у кредит.

"У мене вкрали паспорт, відразу ж написав заяву в поліцію. Але через тиждень на мене оформили кредит в банку. Людина зовсім несхожий на мене, людина у якого інший підпис і почерк оформив кредит за моїм паспортом. Банк дуже довго розбирався з ситуацією, і тим самим зіпсував мені кредитний рейтинг. З безпекою в банку великі проблеми", - поділився незадоволений клієнт.

Представники ПриватБанку вже відреагували на скаргу і пообіцяли сприяти у вирішенні інших питань.



"Добрий день! Нам шкода, що Ви отримали негативний досвід. Бачимо, що дана ситуація раніше була розглянута нашими фахівцями на вашу користь. У разі, якщо у вас залишилися невирішені питання з банком - напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення. Будемо раді допомогти", - йдеться у зверненні банку.



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