Ведуча програми «Суб’єктивно з Янікою Мерило» запитала у Владислава Криклія, міністра інфраструктури України, що він думає про обмеження транспорту, які ввели у зв’язку з посиленням карантину, а також про стан справ на Укрзалізниці.

Міністр обстоює позицію того, аби не обмежувати транспорт та не забирати перевезення повністю. «Зараз вони мандрують вибірково, оскільки постійно з’являються якісь спалахи коронавірусу по всій країні», - розповідає він. Повне ж обмеження, як показав минулорічний досвід, – неефективне та невигідне: нелегальні перевізники все одно працювали і транспорт, по суті, був. Тому частково припиняти роботу транспорту варто лише в тих регіонах, де ситуація з коронавірусом важча і є потреба в додаткових карантинних заходах.

Окрім того, Криклій вважає, що продовження роботи транспорту важливе також з інших причин: передусім це економіка. Та й в принципі заборонити громадянам пересуватися не можна. «Я відстоюю, щоб у нас якомога більше залишалося мобільності», - робить він висновок.

Стан справ на Укрзалізниці міністр описує як безлад. Він висловлює сподівання щодо появи в установі менеджменту на професійному рівні, який вирішив би наявні проблеми. Зокрема, чи не вперше від проголошення незалежності України уряд виділив гроші з держбюджету на придбання нових вагонів. Отже, зараз Укрзалізниця потроху оновлюється.

Нагадуємо, Криклій розповів про тенденції розвитку дорожньої інфраструктури.

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