Ведущая программы «Субъективно с Яникой Мерило» спросила у Владислава Криклия, министра инфраструктуры Украины, что он думает об ограничениях транспорта, которые ввели в связи с усилением карантина, а также о состоянии дел на Укрзализныце.

Министр отстаивает позицию того, чтобы не ограничивать транспорт и не забирать перевозки полностью. «Сейчас они путешествуют избирательно, так как постоянно появляются какие-то вспышки коронавируса по всей стране», - рассказывает он. Полное же ограничения, как показал прошлогодний опыт, - неэффективное и невыгодное: нелегальные перевозчики все равно работали и транспорт, по сути, был. Поэтому частично прекращать работу транспорта стоит только в тех регионах, где ситуация с коронавирусом тяжелее и есть потребность в дополнительных карантинных мероприятиях.

Кроме того, Криклий считает, что продолжение работы транспорта важно также по другим причинам: прежде всего это экономика. Да и в принципе запретить гражданам передвигаться нельзя. «Я отстаиваю, чтобы у нас как можно больше оставалось мобильности», - делает он вывод.

Состояние дел на Укрзализныце министр описывает как беспорядок. Он выражает надежду на появление в учреждении менеджмента на профессиональном уровне, который решил бы существующие проблемы. В частности, чуть ли не впервые от провозглашения независимости Украины правительство выделило деньги из госбюджета на приобретение новых вагонов. Итак, сейчас Укрзализныця понемногу обновляется.

Напоминаем, Криклий рассказал о тенденциях развития дорожной инфраструктуры.

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