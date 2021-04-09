Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказал мнение, что НАК «Нафтогаз» хотят обанкротить и приватизировать «за копейки».

«Есть набсовет, который получает не совсем маленькие деньги, есть Коболев, есть «Нафтогаз», прибыли нет, всех все устраивает… У меня такое впечатление, что просто эту структуру хотят обанкротить, а потом за копейки приватизировать, отдать, например, кому-то из наших западных партнеров, заодно решив вопрос с транспортировкой. Если это уже будет, например, собственность европейцев, то они костьми лягут, чтоб в 2025 году был очередной газовый договор, потому что это уже их деньги», - говорит эксперт.

«Во всех остальных случаях, как мы помним, когда были газовые кризисы, начиная с 2009 года, они выражали озабоченность или глубокою озабоченность. А за свои деньги они же воробья по полю загоняют», - добавил Бизяев.

Но он не уверен, что такое решение будет выгодным для Украины.

«Я, например, противник того, чтобы в данный момент любая госмонополия становилась на полную приватизацию. Пока мы по крайней мере не выйдем из пандемии. Если мы говорим о приватизации именно сейчас – в период пандемии – то не надо. Лучше еще эти полтора года подождать и тогда уже действительно определиться с этим вопросом», - резюмировал эксперт.

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