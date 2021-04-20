Або Україна запропонує на міжнародному ринку нову продукцію, або цю нішу займе хтось інший.

Чому сьогодні у сфері реалізації продукції так важливі інновації та розвиток, пояснив у програмі Тараса Загороднього «Знай наших» Валентин Шеветовський, директор Керамічної групи Golden Tile та голова наглядової ради ПАТ «Харківський плитковий завод».

Необхідність постійного розвитку у сфері виробництва Шеветовський пояснює на прикладі керамічної галузі, у якій сам і працює.

За підрахунками продажі керамічної плитки протягом 10, а то й 12 років зросли навіть більше, аніж удвічі. «Керамічна технологія росте дуже швидко», - пояснює він. Так, сьогодні можна побачити, що кераміка поступово витісняє з нашого життя інші матеріали – деревину та мармур. А відтак ця галузь і показує, наскільки важливими є інновації та розвиток для реалізації на міжнародних ринках.

Та будь-який прогрес потребує вкладень. Шеветовський зізнається, що на обладнання Харківського плиткового заводу щороку йде 10 мільйонів євро. Це необхідні інвестиції, не пішовши на які, можна з легкістю втратити своє місце під сонцем, тобто на ринку.

«Ніколи не потрібно наздоганяти. Шукайте конкурентні переваги і у нашій державі такі є», - підкреслює він. Шеветовський переконаний, що Україна має всі необхідні матеріали для виготовлення своєї продукції на гідному рівні. Свої ж переконання він підтверджує даними геологів про наявність на території держави усіх корисних копалин.

Та ресурси – це лише половина справи. Директор також застерігає від банального повторення чужих винаходів, адже на ринку більше всього цінується новизна та унікальність.

Нагадуємо, Шеветовський розповів, які корективи у підприємницьку діяльність внесла пандемія з карантинними обмеженнями.

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