У своєму блозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ розповів, як можна наповнити державний бюджет великими сумами грошей: розібратися з українською митницею та ліквідувати всі схеми контрабанди.

Ведучий повідомляє про дослідження, яке провів Нацбанк щодо експортно-імпортного потоку товарів в Україні. Так, різниця між його обрахунком у світових цінах та тими сумами, що зазначаються у митних деклараціях, становить 40 млрд доларів. А відтак можна говорити про існування фіктивних митних схем.

За таких махінацій, пояснює Кущ, зростає тіньовий заробіток, але натомість багато мільярдів втрачає держбюджет. Ці збитки роблять фірми-прокладки, використовуючи фіктивні документи та схеми.

Митною махінацією може бути, каже економіст, імпорт товару за навмисно заниженими цінами. «Тонна гумових шльопанців по одному долару за кілограм з Китаю», - наводить він приклад. Ця ситуація зі свого боку провокує непорозуміння і суперечки на митниці.

Кущ повідомляє, що до митного кодексу навіть дописали поправку якраз для таких випадків: «потрібно дати імпортеру можливість покласти гроші на депозит в митниці, який буде гарантією сплати ПДВ, і дати можливість імпортеру оскаржити рішення в суді». Якщо повернутися до прикладу із доларовими китайськими шльопанцями, то згідно із поправкою всю партію митниця заблокує, імпортер повинен залишити свій депозит, тоді товар йде далі за вищою ціною, а суд вирішує, на чиєму боці правда. Якщо виявиться, що первинно заявлена ціна відповідає товару, то митникам доведеться повернути частину депозиту за незаконне утримання.

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Нагадуємо, Кущ заявив, що головний індикатор боротьби з контрабандою - це зростання доходу в бюджет.

Раніше Politeka повідомляла про те, Кущ обґрунтував необхідність додаткової разової виплати соціально незахищеним верствам населення.