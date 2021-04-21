В своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал, как можно наполнить государственный бюджет большими суммами денег: разобраться с украинской таможней и ликвидировать все схемы контрабанды.

Ведущий сообщает об исследовании, которое провел Нацбанк по поводу экспортно-импортного потока товаров в Украину. Так, разница между его расчетом в мировых ценах и теми суммами, которые указываются в таможенных декларациях, составляет 40 млрд долларов. Следовательно, можно говорить о существовании фиктивных таможенных схем.

При таких махинациях, объясняет Кущ, растет теневой заработок, но зато много миллиардов теряет госбюджет. Эти убытки делают фирмы-прокладки, используя фиктивные документы и схемы.

Таможенной махинацией может быть, говорит экономист, импорт товара по специально заниженным ценам. «Тонна резиновых шлепанцев по одному доллару за килограмм из Китая», - приводит он пример. Эта ситуация со своей стороны провоцирует недоразумения и споры на таможне.

Кущ сообщает, что к таможенному кодексу даже дописали поправку как раз для таких случаев: «нужно дать импортеру возможность положить деньги на депозит в таможне, который будет гарантией уплаты НДС, и дать возможность импортеру оспорить решение в суде». Если вернуться к примеру с долларовыми китайскими шлепанцами, то согласно с поправкой всю партию таможня заблокирует, импортер должен оставить свой депозит, тогда товар идет дальше по более высокой цене, а суд решает, на чьей стороне правда. Если окажется, что первично заявленная цена соответствует товару, то таможенникам придется вернуть часть депозита за незаконное содержание.

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Напоминаем, Кущ заявил, что главный индикатор борьбы с контрабандой - это рост дохода в бюджет.

Ранее Politeka сообщала о том, Кущ обосновал необходимость дополнительной разовой выплаты социально незащищенным слоям населения.