Клієнтка ПриватБанку розповіла про несподівану проблему з фінустановою

Як передає Politeka.net, чергова скарга на роботу банку з'явилася на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

Жінка поскаржилася, що заблокував доступ для надходження пенсії на рахунок.

«Моїй мамі зупинили надходження пенсії на її власний рахунок через те, що вона більшість часу знаходиться за кордоном, карткою не користується. Хоча у мене є картка дублікат, оформлена по довіреності і я нею користуюся, кошти на рахунку «рухаються». В пенсійному фонді сказали, що банк надав дані, про те, що пенсія отримується взагалі по дорученню (як можна отримувати пенсію на власний рахунок по дорученню?)», - йдеться в повідомленні.

Жінка дивується, як таке взагалі можливо.

«Людина для того і виготовляє дублікат картки для іншої людини, бо з певних причин не має змоги користуватись своєю та й не зобов’язана. Чому людина має їхати тисячі кілометрів, для чого? Вона оформила пенсійну карту і має право одержувати на неї пенсію та користуватись нею на свій розсуд. Хто понесе відповідальність за такі неправомірні дії?» - цікавиться клієнтка.

Представники ПриватБанку відповіли, що профільні спеціалісти вже вивчають ситуацію.

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