Державний апарат складається не з якоїсь окупаційної влади чи закордонних представників, а з людей, що вийшли з українського народу. Павло Себастьянович, український підприємець, письменник і громадський діяч, заявив у програмі Олексія Толкачова «БДСМ», що цей же держапарат паразитує на тілі держави.

Толкачов звернув увагу на те, що всі кандидати на посаду податкового інспектора на меті мають лише збагачення. А відтак виникає питання: де знайти інших?

Гість програми же звертає увагу на недоцільність такої кількості податків для української економіки: замість 40 тисяч достатньо було би й півтори. «В Німеччині півтори тисячі і спокійно справляються, хоча країна і економіка набагато більше, ніж наша» - наводить він приклад.

З іншого боку, варто звернути увагу на сам державний апарат, на його склад. Себастьянович вказує, що це – лише 1% від усього населення України. Водночас кожне суспільство, як і держапарат, має як і поганих своїх представників, так і хороших. Це поширена думка, яку підприємець підкріплює даними лекції з поведінкової економіки: законослухняних громадян на суспільство випадає приблизно 45%, відвертих злочинців - не більше 10%, решта 45% радше коливаються між двома категоріями, правила їхнього життя встановлює їхнє ж товариство. «Якщо заохочується жити так, як наші судді і прокурори, звісно вони будуть так жити, а якби була невідворотність покарання, то вони б перестали так жити», - пояснює він, як це працює.

Отже, держапарат формується з цих відсоткових груп. «І виявляється, що держапарат це таке місце де можна “жерти” без меж», - зазначає експерт і додає, що в такому разі використовують різні схеми. Принагідно Себастьянович згадує ситуацію, коли чоловік Генерального прокурора України спершу перейшов на іншу посаду, за короткий термін отримав 750 тисяч гривень компенсації, а тоді повернувся на свою попередню. Інший приклад: начальник районного відділення поліції отримував додаткові зарплати з фіктивних робочих місць, сума яких становила 2 мільйони на рік. «А скільки ще по країні таких хитрунів?», - ставить він слушне питання.

У той же час звинувачення зазвичай звучать у бік ФОПів, мовляв, ті ухиляються від податків. Себастьянович же пояснює, що навіть за виконання всіх умов глави комітету ВР з питань фінансів Гетманцева додаткові податки погоди не зроблять, адже максимум це буде 2 мільярди. «А у нас Пенсійний фонд 452 мільярди гривень. Тому 2 мільярди не зіграють ніякої ролі», - вказує він.

Нагадуємо, Себастьянович заявив, що чиновники повинні бути жорстко прив'язані до середньої зарплати.

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