Законопроєкт про «нульові» декларації, розроблений Зеленським, наразі поданий до Верховної Ради. Цей законопроєкт має на увазі декларування тіньових коштів без відповідальності, щоб внести їх у офіційну економіку.

Економіст і фінансист Тарас Козак у програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило» розповів про користь «нульових» декларацій.

«Я вважаю, що це допоможе нашій економіці, бо ми працюємо у фінансовому секторі, і до нас щодня приходять бізнесмени, які заробили кошти, але не декларували з різних причин. Вони розуміли, що у нас були бандити в державі. Поліція часто є бандитом, який знаходить підстави, щоб вдертися до тебе додому та зробити обшук безпідставно. Тому мати офіційні доходи було небезпечно», - зазначив Козак.

За словами економіста, тому люди і приховували ці доходи, а «нульове» декларування це можливість людям, які почали довіряти державі, дістати ці гроші із тіні та запустити їх у офіційну економіку.

«Це вигідно для всіх. Я не думаю, що це дасть величезні доходи для бюджету, але це дасть можливість обілити велику кількість коштів, які зароблені некримінальним шляхом. Цей законопроєкт вже готується у Верховній Раді», - підкреслив Козак.

На думку економіста, це правильне рішення, бо це дозволить інвестувати ці кошти у державу, що створить нові робочі місця та покращить у цілому економіку.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Козака, що у грошовому виразі економіка буде дуже швидко зростати і далі .