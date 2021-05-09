У Приватбанку відмовляють у переоформленні карток
Як передає Politeka.net, на це поскаржився незадоволений клієнт на порталі "Мінфін".
За словами чоловіка, він втратив карту і звернувся в банк для її перевипуску, але отримав відмову.
"Оператор повідомила мені що" прийнято рішення про відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин " і карту не перевипустять. На мої прохання повідомити причину посилалися на якусь статтю Договору про одностороннє розірвання", - поділився чоловік.
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Також він зазначив, що спроби розібратися в причині відмови у нього не увінчалися успіхом.
"Дзвінок оператору колл-центру теж результату не дав, оператор радив звертатися до суду... У чому причина? Хочу дізнатися причину так як ніяких незаконних операцій не робив і ніяким шахрайством не займаюся", - розповів незадоволений клієнт.
Співробітники ПриватБанку пообіцяли розібратися в ситуації і повідомити Клієнта про результати.
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