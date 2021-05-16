Клієнти ПриватБанку поскаржилися на чергову складність у роботі з банком

Як передає Politeka.net, про це пишуть на порталі "Мінфін".

Труднощі виникли з актуалізацією даних.

"Згідно з вимогами банку, необхідно надати дані для оновлення та перевірки. Є можливість зробити це в Privat 24. Довелося здійснювати цю операцію 5 разів, витрачати особистий час-і безуспішно. Спершу приходить повідомлення: "Ваші дані успішно пройшли перевірку та оновлені. Дякуємо за співпрацю!». Потім через якийсь час приходить нове повідомлення: «на жаль, дані не пройшли перевірку через некоректні фоторафії» Всі фотографії паспорта та ІПН були зроблені відповідно до запиту — видно номер паспорта, серії, сторінки, чіткі фотографії, підпис, прописка. Що ще необхідно?!",- обурилася клієнта фінустанови.

І така історія не єдина.

"Ну знущатися над людьми, це коник Привату) Та ж ситуація, 17 квітня з 4-5 спроб вдалося провести актуалізацію, в приват24 прийшло повідомлення: «Ваші дані успішно пройшли перевірку та оновлені. Дякуємо за співпрацю!"11 травня при знятті готівки в банкоматі знову з'явився напис про необхідність актуалізувати дані, думав в банкоматі не оновилася інформація, зайшов в приват24 — таки так, знову треба пройти актуалізацію. Терпіння урвалося, * * * закрию карти, тим більше, що толку зараз від них — 0», - пише інший користувач.

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