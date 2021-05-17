У вагоні поїзда "Укрзалізниці" сталася Нова водна НП

Так, у третьому вагоні поїзда сполученням "Одеса-Рахів" прорвало трубу і вода затопила підлогу, а пасажири змушені були забратися з ногами на свої місця.

Про подію розповів один з пасажирів Андрій Мрыга на сторінках соцмереж, а також виклав відео на додачу, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

"Й * * вашу матір! Поїзд 026 "Рахів-Одеса", ви вимагаєте колосальні кошти за Пасажирські перевезення, а самі не можете замінити трубу, якій 30 років?! Ви серйозно?!",- обурюється чоловік.

Мрыга стверджує, що при різкому поштовху у вагоні лопнула труба, яка прогнила давним-давно.

"Сморід нестерпний. І замість того щоб нас тимчасово перемістити в сусідній вагон. Вони тут... мити. Серйозно? А нам ще їхати як мінімум 5 годин", - розповів про те, що відбувається пасажир.

Раніше ми писали, у вагоні поїзда вагонів "Київ-Миколаїв" зі стелі хлинула дощова вода і намочила пасажирів.

За словами очевидців, щоб врятуватися від потопу довелося підставляти відра.

"Всю ніч пасажири Київ-Миколаїв їхали під заспокійливі звуки дощу", - розповіли вони.

Нагадаємо, що на Привозі розгорівся новий скандал через українську, відео: "дебільна мова"

А ще Politeka писала, що на Одесу рухається потужний циклон з градом і шквальним вітром, синоптики б'ють на сполох

Також Politeka повідомляла, що названа хвороба, яка найбільше забирає життя одеситів: і це не коронавірус