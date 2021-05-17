У вагоні поїзда "Укрзалізниці" сталася Нова водна НП
Так, у третьому вагоні поїзда сполученням "Одеса-Рахів" прорвало трубу і вода затопила підлогу, а пасажири змушені були забратися з ногами на свої місця.
Про подію розповів один з пасажирів Андрій Мрыга на сторінках соцмереж, а також виклав відео на додачу, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
"Й * * вашу матір! Поїзд 026 "Рахів-Одеса", ви вимагаєте колосальні кошти за Пасажирські перевезення, а самі не можете замінити трубу, якій 30 років?! Ви серйозно?!",- обурюється чоловік.
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Мрыга стверджує, що при різкому поштовху у вагоні лопнула труба, яка прогнила давним-давно.
"Сморід нестерпний. І замість того щоб нас тимчасово перемістити в сусідній вагон. Вони тут... мити. Серйозно? А нам ще їхати як мінімум 5 годин", - розповів про те, що відбувається пасажир.
Раніше ми писали, у вагоні поїзда вагонів "Київ-Миколаїв" зі стелі хлинула дощова вода і намочила пасажирів.
За словами очевидців, щоб врятуватися від потопу довелося підставляти відра.
"Всю ніч пасажири Київ-Миколаїв їхали під заспокійливі звуки дощу", - розповіли вони.
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