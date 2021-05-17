Економіст, експерт Українського інституту майбутнього Данило Монін у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» проаналізував звіт ПриватБанку за 2020 рік

«У нас дуже цікава ситуація виходить з «Приватом». Якщо нам розповідають, що там кредити 5, 7, 9 і так далі, розвиток... І тут держава рапортує, скільки вони щотижня роздали кредитів... А по факту, якщо подивитися звітність ПриватБанку, то у них кредити і фізичним особам, і юридичним особам за рік 2020 навіть зменшилися. І при цьому баланс зріс на 70 млрд. Фактично і юридичні особи, і фізичні особи принесли приблизно по 35 млрд грн в ПриватБанк, і вся ця сума пішла в одне єдине місце – облігації внутрішньої позики України», - говорить експерт.

За його словами, ПриватБанк фактично фінансував державний бюджет, і перенаправляв туди всі гроші, які отримував.

«Тобто ми спостерігаємо просто чітке, що в економіку гроші не направляються, а спрямовуються виключно, власне, в облігації внутрішньої позики. Але при цьому в принципі ПриватБанк загалом тримає рентабельність, свою прибутковість», - сказав Монін.

Він нагадав, що в 2019 році ПриватБанк отримав рекордний прибуток – 32 млрд, а в 2020 році – 25 млрд.

«Вони тримають свою нішу з точки зору його конкурентної переваги за рахунок випуску величезної кількості карток, які ще випущені були при Коломойському... І це дозволяє, власне, заробляти основну маржу», - стверджує економіст.

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