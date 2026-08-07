Державні виплати через банківські картки розширюються — українці дедалі активніше користуються фінансовими послугами, і це лише один із проявів зростання довіри до банківської системи. Попри валютну нестабільність у квітні-червні, клієнти банків не лише не забирають кошти, а й нарощують обсяг гривневих вкладів.

Як повідомляє ZN.ua, депозитний портфель населення встановив новий історичний максимум — станом на 1 липня загальний обсяг вкладів фізичних осіб та ФОПів у банках України сягнув 1749,0 млрд грн. Лише за червень портфель збільшився на 48,6 млрд.

Головним драйвером залишаються гривневі депозити — їхній обсяг за місяць зріс на 39,5 млрд грн, до 1156,9 млрд. Валютні вклади також пішли вгору після кількох місяців спаду: у червні вони додали 9,2 млрд грн і сягнули 592,4 млрд.

Що зі ставками

На початок липня середні ставки за строковими гривневими депозитами для фізосіб перебували в діапазоні 12,8–13,5% річних залежно від строку. Після сплати податку (23%) фактична дохідність становить близько 9,8–10,4% річних. Банкіри не поспішають із різким підвищенням ставок — система загалом не відчуває дефіциту ліквідності.

Після червневого стрибка курсу долара банки спочатку оперативно підвищили дохідність вкладів, а потім так само швидко знизили її після стабілізації курсу. Український індекс ставок за гривневими депозитами на три, шість і дев'ять місяців навіть трохи знизився, а от річні вклади подорожчали — з 13,93 до 14,02% річних.

Чи перекривають депозити інфляцію та девальвацію

За рік офіційний курс долара, за даними НБУ, зріс із 41,76 грн до 44,81 грн — американська валюта подорожчала приблизно на 3,1 грн, або на 7,3%. З огляду на воєнні ризики таке ослаблення гривні є помірним і не стало підставою для масового перетікання коштів у валюту.

Інфляція в червні сповільнилася до 7,2% у річному обчисленні, а споживчі ціни порівняно з травнем навіть знизилися на 0,1% завдяки сезонному здешевленню овочів та яєць. НБУ нещодавно підвищив облікову ставку до 15,5%, що може додатково посилити привабливість гривневих інструментів.

На який курс орієнтуватися вкладнику

Для депозитів на 6–9 місяців точкою беззбитковості є курс близько 46,5–47,0 грн за долар. Для річних вкладів — приблизно 49,0–50,0 грн. Якщо курс залишатиметься нижчим за ці рівні, а інфляція — у прогнозованих межах (НБУ очікує 10% на кінець року, уряд — 9,2%), гривневий вклад компенсує зростання цін і забезпечить реальний чистий дохід у межах 3–4%.

За відсутності макроекономічних потрясінь гривневі депозити й надалі залишатимуться одним із найнадійніших інструментів збереження заощаджень. Вони не дадуть високого прибутку, але дозволять зберегти купівельну спроможність коштів і отримати помірний додатковий дохід.

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