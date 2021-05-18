У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук висловив свою думку щодо закону про землю – як до нього ставитися і до чого він призведе.

Гість програми зазначає, що Україна, довго перебуваючи в соціалістичному таборі, сьогодні нарешті переходить до ринкової економіки. «Природно, що комусь цього хочеться, а комусь ні», - коментує він настрої населення.

Але сам Марчук вбачає лише позитивні моменти: держава долучається до світового ринку, стає його частиною. Він пояснює, що українці давно вже дивляться на життя сусідів та запитують, чому не можуть жити так само.

«Зараз створюється механізм, який дозволяє всім ставати власниками землі та працювати на ній», - каже Марчук. На його думку, ринок землі – це можливість знайти інвестиції вже всередині самої країни, а не лише за її кордонами.

У приклад експерт наводить простих українських аграріїв, які цілком можуть вкладати гроші в землю - в розведення тварин, будівництво сушарок для зерна чи елеваторів, ферм, вирощування садів - але не робили цього раніше через страх та невизначеність держави щодо ринку землі. «Коли створюється ринок землі, у людей з'являється впевненість, що вони інвестують у власну землю», - пояснює він. Тобто відкриття ринку землі, підкреслює Марчук, нівелює ризик розірвання договору оренди з боку власника землі за кілька років, а відтак інвестиції знайдуться.

Нагадуємо, Кущ розповів, як поетапно відбуватиметься відкриття ринку землі .