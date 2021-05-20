Депутат Антон Поляков у своєму блозі «Правки Полякова» повідомив про зростання ціни на паливо та назвав причину цього подорожчання.
Депутат нагадав, що у квітні заправники підписали меморандум, який обмежує вартість дизелю та бензину – літр не може коштувати більше, аніж 30 грн. Уряд же зі свого боку, каже він, дав обіцянку продовжувати боротися з тіньовим ринком.
Поляков зазначив, що великі АЗС дійсно знизили ціни, приклад з них взяли й менші мережі. Тим не менш, вже з початку травня, підкреслює він, вартість палива зросла знову.
Однією із причин цього подорожчання Поляков називає підвищення нафтових котирувань. «Ціна на дизельне паливо і бензини могла б зрости ще більше, якби не зміцнення курсу гривні. Якщо нафтові котирування продовжать зростання, а курс національної валюти не вдасться утримати на поточному рівні, ми побачимо нові, ще більш підвищені цінники і на цінових табло АЗС», - пояснює ведучий.
Подорожчання дизеля, зауважує депутат, спричинило також певне посилення воєнного конфлікту з РФ, адже поставки дизпалива в Україну з Білорусі та Росії, що займали 30% ринку, зменшилися.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Полякова з пов'язкою": Горбунов показав улюблений шедевр вагітної Осадчої
Україну накрила стихія, дороги перетворилися на річки: кадри бурхливої негоди
"Гасити пожежу нічим": стихія охопила селище, будинки згоряють один за іншим
Лікарі не встигли допомогти: у маленької українки розвинулася гангрена через укус змії
Не залишає поза увагою Поляков і повідомлення президента Росії щодо бізнесу українських можновладців на території РФ: варто чекати на рішучі кроки і щодо інших позицій.
Тим часом, каже він, українська влада буквально взяла заправників у «подвійне кільце». Депутат пояснює, що передусім це стосується декларації цін на паливо: про будь-яке подорожчання, що перевищує 1%, Держспоживслужба повинна знати за 20 днів мінімум. Наступний крок, пояснює він, - введення держрегулювання націнок на паливо: встановлено, що це може бути не більше, аніж 5 грн на літр бензину та 7 грн – на дизель.
«Але це не означає, що ціни на заправках тут же підуть вниз і не будуть далі зростати. Якщо світова ціна на нафту і нафтопродукти рване, а курс долара виросте, то слідом підуть і цінники на АЗС, адже регулюється тільки націнка, а не вартість палива», - зазначає Поляков.
Депутат додає, що вищу націнку зараз встановлюють собі лише преміальні мережі. На його думку, державний контроль у цьому питанні просто необхідний, а націнки компаній Нафтогазової Асоціації України можна назвати справжнім грабунком.
Нагадуємо, Загородній заявив, що кожна країна добивається зниження цін.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Кущ назвав нинішню динаміку на світових фінансових ринках атиповою.