Депутат Антон Поляков у своєму блозі «Правки Полякова» повідомив про зростання ціни на паливо та назвав причину цього подорожчання.

Депутат нагадав, що у квітні заправники підписали меморандум, який обмежує вартість дизелю та бензину – літр не може коштувати більше, аніж 30 грн. Уряд же зі свого боку, каже він, дав обіцянку продовжувати боротися з тіньовим ринком.

Поляков зазначив, що великі АЗС дійсно знизили ціни, приклад з них взяли й менші мережі. Тим не менш, вже з початку травня, підкреслює він, вартість палива зросла знову.

Однією із причин цього подорожчання Поляков називає підвищення нафтових котирувань. «Ціна на дизельне паливо і бензини могла б зрости ще більше, якби не зміцнення курсу гривні. Якщо нафтові котирування продовжать зростання, а курс національної валюти не вдасться утримати на поточному рівні, ми побачимо нові, ще більш підвищені цінники і на цінових табло АЗС», - пояснює ведучий.

Подорожчання дизеля, зауважує депутат, спричинило також певне посилення воєнного конфлікту з РФ, адже поставки дизпалива в Україну з Білорусі та Росії, що займали 30% ринку, зменшилися.

Не залишає поза увагою Поляков і повідомлення президента Росії щодо бізнесу українських можновладців на території РФ: варто чекати на рішучі кроки і щодо інших позицій.

Тим часом, каже він, українська влада буквально взяла заправників у «подвійне кільце». Депутат пояснює, що передусім це стосується декларації цін на паливо: про будь-яке подорожчання, що перевищує 1%, Держспоживслужба повинна знати за 20 днів мінімум. Наступний крок, пояснює він, - введення держрегулювання націнок на паливо: встановлено, що це може бути не більше, аніж 5 грн на літр бензину та 7 грн – на дизель.

«Але це не означає, що ціни на заправках тут же підуть вниз і не будуть далі зростати. Якщо світова ціна на нафту і нафтопродукти рване, а курс долара виросте, то слідом підуть і цінники на АЗС, адже регулюється тільки націнка, а не вартість палива», - зазначає Поляков.

Депутат додає, що вищу націнку зараз встановлюють собі лише преміальні мережі. На його думку, державний контроль у цьому питанні просто необхідний, а націнки компаній Нафтогазової Асоціації України можна назвати справжнім грабунком.

Нагадуємо, Загородній заявив, що кожна країна добивається зниження цін .