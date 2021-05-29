З додатком Приват24 стався неприємний інцидент

Як передає Politeka.net, про це повідомила незадоволена клієнтка на порталі "Мінфін".

За її словами, в додаток Приват24 їй прийшло повідомлення про переказ коштів, але грошей вона так і не отримала.

"Далі я зайшла в транзакції по карті в додатку приват 24 бачу, що транзакція успішна! Але кошти на картку не надійшли. На гарячій лінії розповіли, що повідомлення про успішну транзакцію в приваті 24 не означає що мені перевели кошти, а лише означає, що хтось мав намір їх перевести, але не перерахував. Виявляється Приват відправляє повідомлення про намір перевести гроші, а сам переклад з'ясовуй з відправником Привату, не цікаві ваші проблеми", - поділилася клієнтка.

Також вона зазначила, що співробітники банку ніяк не відреагували на її скаргу.

"Тепер планую звертатися в правоохоронні органи якщо чарівним чином приват не поверне незаконно утримані кошти", - підсумувала жінка.

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