Коли країни захищають свої національні інтереси, то часто проблема дотримання або недотримання прав людини виноситься за дужки національних інтересів. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.
«А якщо така проблема починає артикулюватися, то це часто пов'язано з тим, що цю проблему хочуть використовувати, щоб натиснути на ту чи іншу країну і знову ж захистити свої національні інтереси, змусивши цю країну піти на поступки. Тому є приклади, коли США намагалися втягнути Китай в торгово-економічні відносини і використовувати посилення Китаю проти Радянського Союзу», - розповів він.
Кущ сказав, що тоді ми згадаємо реформи Ден Сяопіна (китайський державний, політичний і партійний діяч, - ред.), Китай розкрив свою економіку для західних інвестицій і вільні економічні зони, сотні мільярдів доларів туди вклали західні компанії. І Китай дійсно виконав дуже серйозну функцію, вважає він, по ослабленню Радянського Союзу.
«Якщо згадаємо події на площі Тяньаньмень, коли китайські танки влаштували м'ясорубку з китайських студентів, які протестували. Тоді загинули сотні, а може навіть тисячі людей - це викликало занепокоєння Заходу, але ніхто не згорнув економічні торгові відносини. Китай як був одним з найбільших торгових партнерів США, так і залишився», - підкреслив він.
Кущ сказав, що Китай не намагається вести країну до рівня корпорації, яка виключно міряє все за допомогою капіталізації грошових знаків.
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«Держава повинна не тільки переслідувати фінансові інтереси, вона ще має захищати певний набір цінностей морально-етичних. Держава повинна захищати цінності притаманні тому чи іншому суспільству», - резюмував він.
Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що обхідний характер російських газопроводів почав складатися вже давно.
Також раніше Кущ розповідав, як владі модернізувати українську інфраструктуру і з чого починати.