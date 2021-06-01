Коли країни захищають свої національні інтереси, то часто проблема дотримання або недотримання прав людини виноситься за дужки національних інтересів. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«А якщо така проблема починає артикулюватися, то це часто пов'язано з тим, що цю проблему хочуть використовувати, щоб натиснути на ту чи іншу країну і знову ж захистити свої національні інтереси, змусивши цю країну піти на поступки. Тому є приклади, коли США намагалися втягнути Китай в торгово-економічні відносини і використовувати посилення Китаю проти Радянського Союзу», - розповів він.

Кущ сказав, що тоді ми згадаємо реформи Ден Сяопіна (китайський державний, політичний і партійний діяч, - ред.), Китай розкрив свою економіку для західних інвестицій і вільні економічні зони, сотні мільярдів доларів туди вклали західні компанії. І Китай дійсно виконав дуже серйозну функцію, вважає він, по ослабленню Радянського Союзу.

«Якщо згадаємо події на площі Тяньаньмень, коли китайські танки влаштували м'ясорубку з китайських студентів, які протестували. Тоді загинули сотні, а може навіть тисячі людей - це викликало занепокоєння Заходу, але ніхто не згорнув економічні торгові відносини. Китай як був одним з найбільших торгових партнерів США, так і залишився», - підкреслив він.

Кущ сказав, що Китай не намагається вести країну до рівня корпорації, яка виключно міряє все за допомогою капіталізації грошових знаків.

«Держава повинна не тільки переслідувати фінансові інтереси, вона ще має захищати певний набір цінностей морально-етичних. Держава повинна захищати цінності притаманні тому чи іншому суспільству», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що об хідний характер російських газопроводів почав складатися вже давно .