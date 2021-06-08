В.о. президента Національного університету «Києво-Могилянська академія», декан факультету економічних наук, кандидат економічних наук, доцент Олександра Гуменна у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» розповіла, чи виправдовує себе наше бюджетне фінансування більшості студентів

Друзенко зазначив, що, наприклад, у США студенти беруть кредит, щоб здобути освіту. Під час навчання, а також рік після нього, студент не виплачує відсотки. А потім протягом декількох років він цей кредит віддає. На думку ведучого, така практика робить студентів дуже дорослими.

«Система кредитування для навчання в наших вищих закладах освіти взагалі не розвинена. Але зараз в стратегію розвитку вищої освіти, яку прийняли в 2020 році восени, як раз закладена як проблема, а отже, як виклик для нас усіх цю систему розвинути. Тобто зараз відмовитися від бюджетного фінансування, не створивши ніякої заміни, ми не можемо – це зрозуміло», - сказала Гуменна.

На її думку, також в Україні потрібно розвивати систему стипендій і грантів.

«Як підтримувати талановитих дітей, які вступають? Стипендії. Знов ж таки, системи до кінця не розвинені. Дійсно, провідні університети створюють такі ендавменти. Що от в «Могилянці», до речі, з самого початку її відродження розвивалося, ще з 90-тих років. Зараз треба цю роботу розвивати ще і робити її такою ще більш системнішою. Справді, є окремі гранти, стипендії на навчання, наприклад, для студентів, які воювали в АТО, чи талановитих студентів з сільської місцевості… Це має бути набагато ширше і набагато системніше», - заявила вона.

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