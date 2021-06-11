Експерт з енергетики Андрій Закревський розповів у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» про власне розуміння питання сталого розвитку.

«Наприклад, Лукашенко посадив літак. Для мене це приклад того, як одна людина сходила над шаховою дошкою. У моєму розумінні сталий розвиток – це глобальна заборона на рівні інстинктів ходити над дошкою. Існує глобальний світ, у цьому світі живуть люди, і гуманізм, який був проголошений 150 років тому», - міркує Андрій Закревський.

Він аналізує Цілі в галузі сталого розвитку ООН.

«Коли ти починаєш читати основні принципи сталого розвитку – там стоять значки для дебілів. Наприклад, боротьба з бідністю, за чисту воду, за чисту акваторію. Але це для того, щоб африканським країнам на кшталт України гідно пояснити», - міркує експерт.

На його думку, все виглядає більш складно.

«Ще з початку 70-80 років почався новий гуманістичний тренд, сказали про те, що соціальні політики – вони не повинні бути на першому місці. Є економіка – жадібність наша людська, бажання більше заробити. Це теж не повинно бути на першому місці. І навколишнє середовище теж не повинне бути на першому місці», - пояснює Закревський.

Він каже: «У нас сталий розвиток випинається з точки зору навколишнього середовища. Так, у нас не все гаразд з навколишнім середовищем і його захистом. У мене є цикл «Сучасна екологія», я людям намагаюся пояснити, що з точки зору науки – це здоров'я людини. Якщо ти здоров'я не ставиш на перше місце – у тебе все валиться, все ламається», - вказує він.

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