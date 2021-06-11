Эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» о собственном понимании вопроса устойчивого развития.
«Например, Лукашенко посадил самолет. Для меня это пример того, как один человек сходил над шахматной доской. В моем понимании устойчивое развитие – это глобальный запрет на уровне инстинктов ходить над доской. Существует глобальный мир, в этом мире живут люди, и гуманизм, который был провозглашен 150 лет назад», - рассуждает Андрей Закревский.
Он анализирует Цели в области устойчивого развития ООН.
«Когда ты начинаешь читать основные принципы устойчивого развития – там стоят значки для дебилов. Например, борьба с бедностью, за чистую воду, за чистую акваторию. Но это для того, чтобы африканским странам вроде Украины достойно объяснить», - рассуждает эксперт.
По его мнению, все выглядит более сложно.
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«Еще с начала 70-80 годов начался новый гуманистический тренд, сказали о том, что социальные политики – они не должны быть на первом месте. Есть экономика – жадность наша человеческая, желание больше заработать. Это тоже не должно быть на первом месте. И окружающая среда тоже не должна быть на первом месте», - поясняет Закревский.
Он говорит: «У нас устойчивое развитие выпячивается с точки зрения окружающей среды. Да, у нас не все порядке с окружающей средой и ее защитой. У меня есть цикл «Современная экология», я людям пытаюсь объяснить, что с точки зрения науки – это здоровье человека. Если ты здоровье не ставишь на первое место – у тебя все рушится, все ломается», - указывает он.
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