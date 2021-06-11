За останніх два роки сталася метаморфоза ФОПів, вони шукають лідера - починають сумніватися шукають іншого лідера. Про це розповіла експерт з економічних питань Юлія Глушко журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«ФОПи створюють групи у вайбері, на це все йде безумовно величезна трата часу, на читання переписок, на пошук винного і створення версій, на з'ясування, хто більше простояв на Майдані. За цей час ФОПи могли скинутися по сто гривень і купити лекції з інтернет просування і вийти на новий рівень торгівлі», - сказала вона.

Глушко вважає, що за час витрачений ФОПами на опір можна було взяти ТОВку на єдиному податку і відкрити один на п'ятьох РРО. При такому об'єднанні кожен буде зайнятий своєю справою, впевнена вона, хтось поставляє товар, хтось розвозить, а хтось в інтернеті торгує, при цьому у вас ТОВка зі статутним капіталом ви захищені і укрупнені.

«При цьому у ТОВці ви не відповідаєте всім своїм майном ФОПа, тому що ФОП несе відповідальність всім своїм майном, а ТОВка тільки статутним капіталом. Відповідно ви вже менше можете бути вдарені податковою системою, тим більше на єдиному податку можна працювати без ПДВ. Якщо ви відкриваєте ТОВ зі спрощеною системою та єдиним податком - ви нічого не втрачаєте», - розповіла вона.

Глушко запропонувала, що при цьому можна купити РРО для однієї точки, найняти одного бухгалтера тим більше, що відбулося укрупнення, робота йде в команді і є роздрібна торгівля та інтернет.

«Виплачуєте собі зароблені всередині гроші у вигляді дивідендів, працюєте в правовому полі і вам нічого не скажуть», - резюмувала вона.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що наступне підвищення виплат заплановано на 1 жовтня.

Також раніше Загородній розповідав, що регулювання державою ринку землі має бути обов'язковим на рівні мінімальних нормативів.