У ФОПів існує проблема з сертифікатами походження на товар. Про це розповіла експерт з економічних питань Юлія Глушко журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Проблема з сертифікатами існує, тому що більшість ФОПів купують свій товар на оптових ринках, а там сертифікатів відповідно немає. Але чомусь ФОПи не ставлять питання про те, як держава дозволяє директорам оптових ринків працювати без документів і не приходять до них з перевірками. Якщо ви купуєте товар більше десяти одиниць, ніж на десять тисяч гривень, це вже опт», - сказала вона.

Глушко розповіла, що при цьому є інструкція, яка забороняє фізичній особі продавати на десять тисяч гривень або п'ятдесят тисяч по безналу в одні руки. Держава за це не штрафує ФОПів, вона теж акуратно на це дивиться з розумінням, тому, вважає вона, треба збирати всі знання, накопичений досвід і демонстративно з аргументами підходити і вирішувати це питання.

«Вже неодноразово були спроби ввести РРО, але держава це все спускала на гальмах. І коли інспектори бачать ФОПів з айфонами, вони ставлять собі питання, а звідки? І коли ви собі купуєте айфон, значить ви розумієте, що ви заробили. Я знаю ФОПів, які кожні два роки змінюють машини і беруть на це кредит в «ПриватБанку» подаючи туди свій ІПН», - резюмувала вона.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що наступне підвищення виплат заплановано на 1 жовтня.

Також раніше Загородній розповідав, що регулювання державою ринку землі має бути обов'язковим на рівні мінімальних нормативів.