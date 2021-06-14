Олігархічна модель економіки спирається приблизно на 10% - 15% населення, які за рахунок роботи цієї моделі відчувають себе благополучно. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Це не тільки олігархи, а й співробітники компаній, які працюють на олігархів і експерти, і так звана обслуга, ефект просочування багатства працює в Україні дуже обмежено. До багатства просочуються тільки верхні шари суспільства на рівні від 5% до 10% населення, максимум 15%, а всі інші 85% знаходяться за бортом цього свята життя», - підкреслив він.

Кущ вважає, що 15% населення живуть за рахунок 85%, які є електоральною базою будь-якого політичного режиму. Саме на цю електоральну базу спирається влада в проведенні токсичних, шкідливих реформ, впевнений він, а ці 15% знімають відеоролики як правильно в Україні проводяться реформи.

«І чим вище в Україні вартість природного газу, електроенергії, чим вище тарифи, тим краще для простих людей, саме ці люди переконують простого українця, що підвищення тарифу в десять разів на природний газ це благо, а не шкода. Маючи божевільний дохід, який вони отримують від цієї рентної корупційної, олігархічної системи економіки, вони будуть обґрунтовувати будь-які навіть найбільш божевільні ідеї», - акцентував він.

Кущ впевнений, що для того, щоб залишатися при владі і зберегти олігархічну систему економіки, створюються інструменти маніпулювання суспільством за мовною, національною, релігійною ознакою.

«Все це робиться не для того, щоб боротися за державний суверенітет, а виключно для того, щоб роз'єднати суспільство і воно не могло об'єднатися на соціальний опір», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що з точки зору торгівлі, Китай вже давно переміг США.

Також раніше Кущ розповідав, що зараз цей переговорний майданчик після введення санкцій проти Білорусі, які наша влада вводила після виборів у цій країні, неможливий.



