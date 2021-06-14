Олигархическая модель экономики опирается примерно на 10% - 15% населения, которые за счет работы этой модели чувствуют себя благополучно. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Это не только олигархи, а и сотрудники компаний, которые работают на олигархов и эксперты, и так называемая обслуга, эффект просачивания богатства работает в Украине очень ограниченно. До богатства просачиваются только верхние слои общества на уровне от 5% до 10% населения, максимум 15%, а все остальные 85% находятся за бортом этого праздника жизни», - подчеркнул он.

Кущ считает, что 15% населения живут за счет 85%, которые являются электоральной базой любого политического режима. Именно на эту электоральную базу опирается власть в проведении токсичных, вредоносных реформ, уверен он, а эти 15% снимают видеоролики как правильно в Украине проводятся реформы.

«И чем выше в Украине стоимость природного газа, электроэнергии, чем выше тарифы, тем лучше для простых людей, именно эти люди убеждают простого украинца, что повышение тарифа в десять раз на природный газ это благо, а не вред. Имея сумасшедший доход, который они получают от этой рентной коррупционной, олигархической системы экономики, они будут обосновывать любые даже самые сумасшедшие идеи», - акцентировал он.

Кущ уверен, что для того, чтобы оставаться при власти и сохранить олигархическую систему экономики, создаются инструменты манипулирования обществом,по языковому, национальному, религиозному признаку.

«Все это делается не для того, чтобы бороться за государственный суверенитет, а исключительно для того, чтобы разъединить общество и оно не могло объединиться на социальное сопротивление», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что с точки зрения торговли, Китай уже давно победил США.

Также ранее Кущ рассказывал, что сейчас эта переговорная площадка после введения санкций против Беларуси, которые наши власти вводили после выборов в этой стране, невозможна.



