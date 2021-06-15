У програмі політолога Тараса Загороднього «Знай наших» експерт і економіст Олексій Кущ заявив, що сучасна українська промисловість є лише уламком від промисловості УРСР.

«Якщо подивитися, то все розміщення наших підприємств територіально повністю відповідає ще тим сіткам територіально-виробничих комплексів і наукових комплексів», - стверджує Кущ.

Також він звертає увагу на період масової індустріалізації України – на перші 30-40 років після закінчення Другої світової війни. Як каже економіст, саме у цей період в державу йшло найбільше інвестицій. Аби не бути голослівним, він підраховує, що в еквіваленті сьогоднішніх грошей це будуть трильйони доларів.

Саме тоді, підкреслює Кущ, в України і з’явився промисловий потенціал, а відносно економічного районування все розмістили грамотно. За його словами, сьогодні Україна амортизує якраз-таки цю стару промислову могутність.

Експерт зауважує, що зі здобутків минулого в держави залишилася хіба що важка промисловість, але й вона має серйозні проблеми: застарілі фонди і втрачені ринки збуту. «Відповідно, якщо немає ринків збуту – неможливо залучати інвестиції, а якщо не можна залучати інвестиції, то це стан напіврозпаду, держава в ці об'єкти гроші не вкладає», - пояснює Кущ.

У хімічній промисловості, стверджує він, Україна давно вже втратила фактор конкурентоспроможності, адже газ для промислових підприємств тут чи не найдорожчий у всій Європі. «До цього фактору можна додати і ціну на електроенергію, яка стала непрогнозованою навіть на найближчі місяці, все це призводить до нестабільності і втрати конкурентоспроможності», - зазначає Кущ.

Нагадуємо, Кущ порадив створити в Україні індустріальні парки біля атомних станцій .