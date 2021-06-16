В Украине решение об открытии пенсионного счета в негосударственном фонде человек принимает самостоятельно. Такую тему раскрыла экспертка негосударственной пенсионной системы Ольга Бондаренко с журналисткой Любовью Завальнюк в программе « Суть событий » на YouTube.

«Европейцы на пенсии могут себе позволить путешествовать только лишь потому, что у них, выходя из высшего учебного заведения в 25-26 лет и устраиваясь на первую работу, обязательно по закону открывается свой пенсионный счет, куда накапливают ежемесячно со своей заработной платы средства. Это и есть второй уровень пенсионной системы, который у нас еще не внедрен», - рассказала она.

Бондаренко сообщила, что порядка 5%-10% от зарплаты ежемесячно люди начинают накапливать еще с 25 лет и естественно к 62 годам, когда они выходят на пенсию, у них формируется достаточно большой пул накопления от полмиллиона до миллиона долларов, который позволяет безбедно жить и наслаждаться жизнью в пенсионном возрасте.

«В Украине только супер осознанный человек открывает свой пенсионный счет и самостоятельно принимает решение о сумме, которая будет откладываться на него. Жестких рамок по откладыванию накоплений у нас нет, поэтому он и называется добровольный накопительный уровень. Ты самостоятельно принимаешь для себя решение в какой месяц и сколько ты можешь внести денег», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что коммунальные предприятия не станут повышать цены на отопление и горячую воду.