Експерт у галузі авіабудування Сергій Корж у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» висловився про ідею створення державної авіакомпанії.

«Був міністр інфраструктури, щось там відбувалося, були меседжі «ось, ми там пропрацьовуємо»... Зараз новий міністр інфраструктури. Мені б хотілося публічно звернутися, щоб закликати міністра максимально фахово розібратися в цій ситуації, тому що ось ця державна допомога – це дуже тонкий момент», - говорить експерт.

За його словами, вартість авіаквитків повинна бути конкурентноздатною, а для цього треба покращувати економіку.

«Яка ціна буде квитків? Знову-таки, яка техніка? АН-158, звичайно. Яка економіка? Була історія експлуатації трьох літаків в «Аеросвіті» скількись років тому... Це все треба врахувати, проаналізувати, поставити завдання, як можна поліпшити економіку. Тільки не приписками, а реально поліпшити. Щоб квитки були конкурентоздатні», - сказав Корж.

Він зазначив, що іноземні авіакомпанії можуть демпінгувати, тому що у них є різні пільги.

«Хоча в багатьох країнах більшість національних авіаперевізників, як правило, банкрутами були. Ми це знаємо, ось можна подивитися майже по всіх країнах, а не тільки Європи. Але там просто історія ринкових відносин в авіаперевезеннях своя. А у нас ніяк не можуть зняти ПДВ на паливо. Обіцяють-обіцяють... Ось Криклій обіцяв і пішов. Тепер ось як з цим бути? Притому, що в Європі нібито взагалі цього немає... Розумієте, це комплексне завдання, хоча, звичайно, звучить загалом добре», - резюмував експерт.

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