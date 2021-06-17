Які перспективи України в авіаційній галузі? Свою думку з цього приводу у програмі «Романенко. Бесіди» висловлює експерт в галузі авіабудування Сергій Корж.

«Щоб наша авіація стала конкурентоспроможною, в ній повинна бути якась «родзинка» в плані ефективності. Але та техніка, з якою зараз український авіапром виходить на світовий ринок, такою не виглядає. Бути може, вона інноваційна, але тільки для внутрішньоукраїнського ринку - це можна сказати, наприклад, про вертольоти. Взяти, скажімо, літак Ан-78 - що в ньому інноваційного? Більш того, у нього є два серйозних недоліки. По-перше, його зробили з Ан-148, роздувши фюзеляж і збільшивши максимальну злітну вагу - але відповідних двигунів в Україні не виробляють. Тому той двигун, який був, форсували наскільки могли. По-друге, цей літак знаходиться між стандартними класами, не потрапляючи ні в один з них», - зазначає Корж.

За його словами, такий літак здатний частково обслуговувати потреби армії, але не може перевозити важку бронетехніку.

«Ан-178 якщо і викличе інтерес з боку іноземних замовників, то дуже невеликий. Розробники надто все затягували - ось і втратили час. Зрозуміло, що для цього були серйозні причини - але чомусь вголос про це не говориться», - зауважує Сергій Корж.

Раніше, як повідомляє Politeka, він прокоментував націоналізацію компанії «Мотор Січ».

Також Корж висловив думку, що українську авіаційну промисловість може врятувати міжнародна кооперація.