Уже два роки в Україні немає окремих тарифів для населення і промисловості. Про це у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла журналістка Любов Завальнюк, розповівши про чергове підвищення тарифів на електроенергію

«Уже два роки в Україні немає окремих тарифів для населення і промисловості - як і у випадку з газом, у нас весь цей час діє ринок. Відповідно, і ціна електроенергії визначається ринком. Більш низька вартість для населення пов'язана з чинним ПСО - механізмом спецзобов’язань - завдяки йому українці зараз платять 1,68 гривні за 1 кВт-год», - розповіла Завальнюк.

За її словами, українці думають, що перегляд ПСО - це необґрунтоване підвищення «пальцем в небо», але, зазначає журналістка, напевно у підприємств є якась статистика: вони знають, скільки людей споживає до 100 кВт-год на місяць, а скільки - до 300 кВт-год і вище. Тому, каже вона, перегляд ПСО - це по суті, робота з калькулятором з вибору кращої для них моделі для покриття всіх апетитів, і так чи інакше вони вийдуть на кінцеву цифру, яка їм потрібна.

«Є кілька моделей, які підтримують ті чи інші виробники енергії і остаточний варіант поки не затверджений Кабміном. Якщо цього не станеться до 1 серпня, то тоді процес подорожчання можуть зовсім відстрочити до вересня, а можливо, і пізніше. Подорожчання, як і ринок, необхідні певним людям. В Україні діє «енергетичний тероризм» - інакше назвати те, чому деякі особи зупиняють цілі генерації заради прийняття необхідних рішень, просто не можна», - заявила Завальнюк.

При цьому, зазначила журналістка, в Україні діє модель, при якій трейдери, у яких є комп'ютер і ручка, самі можуть обвалювати ціни, тим самим знижуючи електроенергію для промисловості, але з населенням це не працює, оскільки це нікому не вигідно.

Нагадаємо, для Politeka Завальнюк заявила, що дожити до виходу на пенсію стає з кожним роком все складніше.

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