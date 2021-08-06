Економіст Олег Пендзин у програмі “Суть подій” на каналі "Знай.ua" з Любов’ю Завальнюк розповів, кому не дадуть субсидію на комунальні послуги.

“Коштів у державному бюджеті, виділених на субсидії, є значно менше, ніж, скажімо, ще декілька років тому. Я не можу сказати, що вартість енергоносіїв настільки подешевшала, чи люди стали настільки багатшими, що зменшиться загальна кількість тих, хто звертається за субсидіями… Питання, як людям вижити в цій ситуації? З одного боку. А з іншого боку — як державі виплутатися з тих 37 мільярдів гривень субсидії, яких буде катастрофічно не вистачати”, - сказав Олег Пендзин.

Він зазначив, що у 2018 році ціна на газ була 8,5 грн за куб, і тоді на субсидії було виділено 72 млрд грн. При цьому, на сьогодні вартість газу становить 10 грн за куб, а в бюджеті закладено 37 млрд.

“Влада іде шляхом ускладнення. Введення додаткових вимог для людей, що отримують субсидії. Вони це називають красивим іноземним словом “верифікація”. Тобто, вони збираються відсіяти тих, хто хоча б теоретично може оплачувати енергоносії самостійно”, - додав Пендзин.

За його словами, для цього влада ввела достатньо жорсткий майновий ценз на отримання субсидії.

“Якщо у вас є депозит на 100 тис. грн, якщо у вас є автомобіль, якщо ви на місяць їздили за кордон. Якщо у вас є борги за комунальні послуги. І так далі. Там є багато вимог, які не дадуть вам права претендувати на субсидії”, - підкреслив економіст.

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