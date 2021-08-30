Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про наміри влади ввести перевірки для одержувачів субсидій і бажаючих їх отримати, а також пояснила, чому така ініціатива є сумнівною з точки зору закону.

Журналістка повідомила про наміри Міністерства соціальної політики впровадити візити нежданих гостей – інспекторів, які будуть перевіряти одержувачів субсидій.

«Ймовірно, скоро українців позбавлятимуть субсидій за рішенням інспекторів, які проводитимуть перевірки», - говорить Завальнюк.

За її словами, проєкт відповідної постанови Кабінету міністрів опублікований для громадського обговорення на сайті Міністерства соціальної політики. Завальнюк зазначила, що з усіх, хто проживає в нашій країні, переглянули цю новину 3 людини і ніхто не був проти і нічого не хотів додати.

«Якщо цю постанову ухвалять, контролери будуть приходити додому до тих, хто претендує на субсидію або вже її отримує. У разі перешкоджання одержувачами соціальної підтримки відвідування уповноваженою особою їх місця проживання надання соціальної підтримки припиняється», - заявила журналістка.

Вона додала, що Мінсоцполітики вже намагалося ініціювати подібні перевірки, коли інспектори йдуть додому до отримувачів субсидій та допомог і на місці розбираються, як живе сім'я, чи є у квартирі дорогі речі, ремонт, тобто наскільки реальна картина відповідає поданим документам про доходи. За словами журналістки, тоді передбачалося, що за рішенням інспектора виплати можуть бути припинені на термін до 30 днів, але Конституційний суд визнав цю норму незаконною.

«Відмінність нинішнього проєкту постанови від попереднього в тому, що Мінсоцполітики пропонує перевіряти не тільки тих, хто отримує субсидії, а всіх одержувачів соціальної допомоги – як приватних осіб, так і установи, наприклад, дитячі будинки», - розповіла Завальнюк.

Вона поділилася коментарем голови адвокатського об'єднання «Кравець і партнери» Ростислава Кравця, який вважає цю ініціативу сумнівною, адже житло є недоторканним, і проникнути в нього без дозволу можна тільки за рішенням суду.

Крім того, за словами адвоката, Конституційний суд свого часу вже вказував на неприпустимість припинення соціальних виплат, якщо немає вагомих доказів, що людина отримує їх незаконно, а широкі повноваження перевіряючих, які їм хочуть надати, і взагалі відкривають можливості для масштабної корупції на місцях – люди будуть змушені «домовлятися» з інспекторами, щоб за їхньою наводкою у сім'ї не забрали субсидію або допомогу.

«Якщо Кабмін все-таки прийме цю постанову, перевірки почнуться з 1 січня 2022 року», - повідомила Завальнюк.

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