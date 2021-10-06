Журналістка Катерина Котенкова розповіла про зміни в обчисленні пенсійного стажу і індексації пенсій, а також назвала категорію українців, яким цього місяця підвищать пенсію.
Про це вона розповіла у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua.
«Пенсійний стаж в Україні почнуть рахувати по-новому. До Верховної Ради направлено черговий проєкт закону, яким передбачається внесення поправок до Податкового кодексу України, замінивши квартальний період звітності місячним», - повідомила Котенкова.
За її словами, введення цих змін, розроблених в Пенсійному фонді України за власною ініціативою, дозволить забезпечити своєчасне нарахування страхового стажу українцям і надавати допомогу і подібні соціальні виплати.
Крім того, журналістка розповіла про зміни в індексації пенсій, яка тепер буде відбуватися щорічно з 1 березня. Котенкова зазначила, що народні депутати підтримали відповідний документ поки тільки в першому читанні. За її словами, міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що переживати не варто, так як для все пенсіонерів індексація пенсій відбуватиметься за однаковими правилами і в конкретно встановлений термін.
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«Але деяким українцям в цьому місяці розмір пенсії підвищать до 2500 грн. Це стосується громадян у віці від 75 до 80 років, якщо вони до цієї дати будуть мати потрібну кількість стажу. Для жінок показник становить 20 років, а для чоловіків - 25. Більш того, цій категорії громадян до пенсій почнуть виплачувати доплати», - розповіла Котенкова.
Журналістка додала, що більше ні в кого з пенсіонерів розмір пенсії з жовтня не виросте. Пенсіонерам, які продовжують працювати, теж не варто сподіватися на перерахунок виплат в найближчі дні, за словами Котенкової, останній перегляд їх виплат проводився в червні поточного року.
«Останнє у 2021 році підвищення пенсійних виплат відбудеться в грудні у зв'язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму. Зміни торкнуться українців, які отримують мінімальну і максимальну пенсії. Так, мінімальна пенсія складе +1934 грн, а максимальна стане в 10 разів більше – 19 340 грн», - зазначила Котенкова.
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