Нещастя сталося в селі Ставрове Окнянської селищної громади Одеської області, передає Politeka.net з посиланням на поліцію.

Наразі встановлено, що що 27-річна водійка автомобіля «ВАЗ», рухаючись по вулиці Миру, не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням і здійснила наїзд на 10-річного хлопчика, який перетинав вулицю по пішохідному переходу.

Медики «швидкої» ушпиталили дитину, в якої діагнастовано закритий перелом правої гомілки.

«Перевірка водійки на стан сп’яніння показала, що вона була твереза», - додали в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Призначено низку експертиз, «ВАЗ» знаходиться на арештмайданчику.

Раніше в поліції Одещини повыдомили, що скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Одеського району, який допустив ДТП і травмував свого пасажира.

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 57-річний одесит, керуючи мікроавтобусом «ГАЗ», на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі вантажному автомобілю «MAN», який прямував головною дорогою. В результаті ДТП, яке допустив водій мікроавтобуса, його 44-річний пасажир зламав ребра і потрапив в лікарню», - розповіли правоохоронці обставини ДТП.

Тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 – 85000 гривень) або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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