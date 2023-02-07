Прес-секретар Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванна Плантовська підлила олії у вогонь, опублікувавши нове фото свого розкішного життя, пише Politeka.net.

Нагадаємо, раніше скандал досягнув таких масштабів, що у ДПСУ змушені були перевести Плантовську з Одеси до Житомирського прикордонного загону на посаду, не пов'язану з комунікаціями.

Однак Плантовська вирішила не зупинятися і на днях опублікувала на своїй сторінці у Facebook чергове "гламурне" фото. Колишня прес-офіцер полку "Дніпро-1" та батальйону "Донбас" Василиса Мазурчук навіть поцікавилася, чи свідомо та дратує людей. На що отримала від Плантовської відповідь: "Таких "епатажних", як ви, я дратуватиму завжди. Тому що вам ще - як до неба рачки".

Пізніше Плантовська, мабуть, вирішила погасити полум'я скандалу навколо свого імені, розповівши, що це була спроба захиститися.

«З кількох десятків тисяч коментарів на мою адресу з прокльонами мене та моєї родини, погрозами, приниженням, на які я не відповідала – ЗМІ обрали один мій коментар, який я перевела в жарт, щоб хоч якось захиститися. Перестаньте розпалювати ворожнечу всередині країни!», - написала Плантовська.

Незабаром стало відомо, що Плантовську звільнено.

«Наразі її звільнено з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок та військову службу. Звільнення сталося наприкінці січня. Ще раз зазначу, що під час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках захищають країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюся, що наших хлопців перестануть і не порівнюватимуть із діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим», — повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко.

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