Пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская подлила масла в огонь, опубликовав новое фото своей роскошной жизни, пишет Politeka.net.

Напомним, ранее скандал достиг таких масштабов, что в ГПСУ вынуждены были перевести Плантовскую из Одессы в Житомирский пограничный отряд на должность, не связанную с коммуникациями.

Однако Плантовская решила не останавливаться и на днях опубликовала на своей странице в Facebook очередное "гламурное" фото. Бывшая пресс-офицер полка "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук даже поинтересовалась, сознательно ли та раздражает людей - или по глупости. На что получила от Плантовской ответ: "Таких "эпатажных", как вы, я буду раздражать всегда. Потому что вам еще - как до неба на карачках".

Позже Плантовская, видать, решила притушить пламя скандала вокруг своего имени, рассказав, что это была попытка защититься.

«Из нескольких десятков тысяч комментариев в мой адрес с проклятиями меня и моей семьи, угрозами, унижением, на которые я не отвечала – СМИ выбрали один мой комментарий, который я перевела в шутку, чтобы хоть как-то защититься. Перестаньте разжигать рознь внутри страны!», - написала Плантовская.

Вскоре стало известно, что Плантовская уволена.

«В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января. Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и кичатся этим», — сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, также сообщалось, что 27-летняя девушка наехала на ребенка на Одесчине.

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