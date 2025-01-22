У січні 2025 року пенсії збільшаться для осіб, які досягнуть віку, що дає право на додаткові надбавки.

У 2025 році збільшаться виплати у тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку - розмір надбавки варіюється в залежності від віку пенсіонерів.

Про це попвідомили у ПФУ.

У січні 2025 року пенсії збільшаться для осіб, які досягнуть віку, що дає право на додаткові надбавки. Виплати підвищать пенсіонерам, які святкуватимуть 70, 75 або 80 років у цьому місяці.

Розміри вікових надбавок такі:

для осіб, яким виповнилося 70 років (до 75 років) — до 300 грн;

для осіб, яким виповнилося 75 років (до 80 років) — до 456 грн;

для осіб, яким виповнилося 80 років і більше — до 570 грн.

Доплата нараховується автоматично на основі даних Пенсійного фонду, і для цього не потрібно подавати окрему заяву. Однак вона доступна лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Нагадаємо, в Україні пенсіонери окремих професій, які проживають у сільській місцевості, можуть отримати 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.

Однак це право надається лише за умови, що їхній середньомісячний дохід не перевищує встановлений ліміт. Заявку на пільгу можна подати через сервісні центри Пенсійного фонду України (ПФУ) або онлайн.

Пільга в розмірі 100% поширюється на оплату: житлово-комунальних послуг; твердого та рідкого палива; скрапленого газу.

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