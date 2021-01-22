После недолгого затишья курс доллара в Украине снова начал расти, ставя под угрозу стабильность гривны

Так, в пятницу, 22 января как доллар, так и евро прибавили в стоимости. Об этом свидетельствует официальный курс валют от НБУ.

В частности, доллар подорожал на 5 копеек, а курс евро подскочил сразу на 21 копейку. Официальные курсы валют закреплены на следующем увроне:

Доллар – 28,25 гривен

Евро – 34,36 гривен.

На межбанковском рынке наблюдается аналогичная тенденция к подорожанию доллара. Так, курс американской валюты в продаже вырос на 1 копейку и составил 28,28 гривен за доллар. Курс в покупке поднялся до 28,26 гривен за доллар.

Подорожал на межбанке и евро – курс вырос на 20 копеек до отметки в 34,35 гривен за евро.

Отметим, что ранее в НБУ предупредили украинцев об ускорении инфляции и, как результат, росту цен. Так, регулятор выдал новый прогноз роста инфляции и повысил показатель с 6,5% до 7%.

Роста цен украинцам стоит ждать уже в первом полугодии 2021 года.

По прогнозу регулятора, продовольственная инфляция замедлится только после сбора нового урожая. Таким образом, замедления темпов повышения цен стоит ждать только под конец года.

Напомним, НБУ предупредил украинцев о скором росте цен, что подорожает больше всего: "В первом полугодии...".

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