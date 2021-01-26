Курс доллара в Украине после выходных начинает медленно двигаться вверх

Об этом свидетельствуют новый цифры, которые представил Национальный банк Украины. Так, согласно данным регулятора, 26 января украинскую валюту ждет небольшое падение по отношению к доллару.

Впрочем, пока скачок доллара совсем незначительный – он отыграл у гривны менее 1 копейки. В то же время, украинская валюта укрепилась на 3 копейки по отношению к евро.

Таким образом, официальный курс валют от Нацбанка на 26 января составил:

– 1 доллар США – 28,16 гривен (+0,0017 грн).

– 1 евро – 34,22 гривен (-0,0261 грн).

В свою очередь, на межбанке курс доллара также увеличился на копейки и достиг 28,17 гривен в продаже. Купить американскую валюту можно будет по курсу 28,15 гривен. Курс евро в продаже упал на 13 копеек и составил 34,14 гривен.

Отметим, что ранее экономические эксперты предупреждали, что в ближайшие месяцы курс доллара в Украине будет относительно стабильным – в пределах 28 гривен. Они объясняли это тем, что наша страна утвердила программу сотрудничества с МВФ.

Кроме этого, известно, что поднялись цены на мировых рынках, что повлияло на прирост валютной выручки в стране.

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