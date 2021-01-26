Курс долара в Україні після вихідних починає повільно рухатися вгору
Про це свідчать нові цифри, які представив Національний банк України. Так, згідно з даними регулятора, 26 січня українську валюту чекає невелике падіння по відношенню до долара.
Втім, поки стрибок долара зовсім незначний - він відіграв у гривні менше 1 копійки. У той же час, українська валюта зміцнилася на 3 копійки по відношенню до Євро.
Таким чином, офіційний курс валют від Нацбанку на 26 січня склав:
– 1 Долар США - 28,16 гривень (+0,0017 грн).
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- 1 Євро - 34,22 гривень (-0,0261 грн).
У свою чергу, на міжбанку курс долара також збільшився на копійки і досяг 28,17 Гривень у продажу. Купити американську валюту можна буде за курсом 28,15 гривень. Курс ЄВРО у продажу впав на 13 копійок і склав 34,14 гривень.
Відзначимо, що раніше економічні експерти попереджали, що в найближчі місяці курс долара в Україні буде відносно стабільним – в межах 28 гривень. Вони пояснювали це тим, що наша країна затвердила програму співпраці з МВФ.
Крім цього, відомо, що піднялися ціни на світових ринках, що вплинуло на приріст валютної виручки в країні.
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