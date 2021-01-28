Курс валют на сегодня, 28 января, удивит украинцев в обменниках
Свежий курс валют был опубликован на официальном портале Национального банка.
В регуляторе отметили, что гривна была ослаблена по отношению к курсу доллара на 1 копейку.
Таким образом, курс доллара в Украине вырос после снижения в предыдущий банковский день. А вот с курсом евро совершенно другая ситуация.
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Нацбанк решил, наоборот, укрепить гривну на 7 копеек к евро и теперь курс составляет 34,12 гривен.
Согласно официальным данным, курс валют на 28 января от Национального банка выглядит следующим образом:
– $100 – 2816,52 гривен (+0,0128 грн).
– 100 евро – 3412,07 гривен (-0,0690 грн).
Что касается курса доллара на межбанковском рынке, то в продаже он не изменился - 28,19 грн/$. Курс в покупке остался на уровне 28,17 гривен за доллар. А вот евро умудрился в продаже рухнуть сразу на 24 копейки – 34,03 гривен за евро.
Ранее мы рассказывали, что в первом квартале 2021 года украинская валюта не будет сильно проседать. Отмечается, что курс не поднимется выше 28,5 гривен за доллар. Положительно на курс влияет программа сотрудничества Украины с МВФ.
Также известно, что на курс влияют цены на мировых рынках. Рост цен повлиял на количество валютной выручки в стране, что, в свою очередь, отразилось на курсе валют.
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