Курс валют на сегодня, 28 января, удивит украинцев в обменниках

Свежий курс валют был опубликован на официальном портале Национального банка.

В регуляторе отметили, что гривна была ослаблена по отношению к курсу доллара на 1 копейку.

Таким образом, курс доллара в Украине вырос после снижения в предыдущий банковский день. А вот с курсом евро совершенно другая ситуация.

Нацбанк решил, наоборот, укрепить гривну на 7 копеек к евро и теперь курс составляет 34,12 гривен.

Согласно официальным данным, курс валют на 28 января от Национального банка выглядит следующим образом:

– $100 – 2816,52 гривен (+0,0128 грн).

– 100 евро – 3412,07 гривен (-0,0690 грн).

Что касается курса доллара на межбанковском рынке, то в продаже он не изменился - 28,19 грн/$. Курс в покупке остался на уровне 28,17 гривен за доллар. А вот евро умудрился в продаже рухнуть сразу на 24 копейки – 34,03 гривен за евро.

Ранее мы рассказывали, что в первом квартале 2021 года украинская валюта не будет сильно проседать. Отмечается, что курс не поднимется выше 28,5 гривен за доллар. Положительно на курс влияет программа сотрудничества Украины с МВФ.

Также известно, что на курс влияют цены на мировых рынках. Рост цен повлиял на количество валютной выручки в стране, что, в свою очередь, отразилось на курсе валют.

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