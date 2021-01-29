Национальный банк в очередной раз решил сегодня, 29 января, развести в разные стороны курсы доллара и евро

Свежий курс валют появился на официальном портале государственного регулятора.

Так, госрегулятор в лице Национального банка ослабил курс гривны по отношению к доллару.

Таким образом, курс доллара вырос на три копейки по сравнению с предыдущим днем - до 28,19 грн/$.

Помимо этого, государственный регулятор решил повысить курс гривны по отношению к доллару. Официальный курс европейской валюты 29 января будет на уровне 34,10 грн.

Если сравнивать с предыдущим днем, то курс евро упал на две копейки.

Таким образом, курс валют на 29 января от Национального банка выглядит так:

$100 - 2819,29 грн

100 евро - 3410,35 гривен.

Ранее мы рассказывали, что в первом квартале 2021 года украинская валюта не будет сильно проседать. Отмечается, что курс не поднимется выше 28,5 гривен за доллар. Положительно на курс влияет программа сотрудничества Украины с МВФ.

Также известно, что на курс валют сильно влияют цены на европейских биржах. Рост цен повлиял на количество валютной выручки в стране, что, в свою очередь, отразилось на курсе валют.

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