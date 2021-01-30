Курс валют в Украине 30 января удивит украинцев нестабильным поведением доллара

Как передает Рoliteka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, на выходные курс «зеленых» традиционно заморозят, но уже известно, чем доллар удивит украинцев спустя два дня.

Так, 29 января курс доллара заморозили на отметке 28,19 гривен за единицу. Таким же он будет в течение двух выходных. В понедельник украинцы увидят резкое, хоть и незначительное, падение курса. Доллар подешевеет на несколько копеек и будет стоить 28,13 гривен.

Евро, в свою очередь, за выходные, наоборот, наберется сил. В пятницу европейскую валюту продавали по 34,10 гривен за единицу, но уже с понедельника евро подорожает сразу на 5 копеек. 1 февраля его будут продавать по 34,15 гривен.

Стоит отметить, что курс валют в Украине постоянно меняется. Доллар то отвоевывает у гривны несколько копеек, то вновь идет на спад. Такая же тенденция наблюдается и с евро. Как отмечали экономические эксперты, в первом квартале 2021 года не стоит ждать резкого обвала украинской гривны. На данный момент национальная валюта относительно стабильна. На нее положительно влияет соглашение Украины с МВФ, а также валютная выручка, которая заходит в страну от экспорта.

Напомним, что НБУ предупредил украинцев о скором росте цен, что подорожает больше всего: "В первом полугодии...".

Также Politeka писала, что доллар отыграется на гривне, чего ожидать от курса валют: свежие цифры от Нацбанка.

А еще Politeka сообщала, что внешний вид долларов хотят изменить, у Байдена раскрыли, какой станет валюта: "На лицевой стороне...".