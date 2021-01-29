Національний банк в черговий раз вирішив сьогодні, 29 січня, розвести в різні боки курси долара і євро

Свіжий курс валют з'явився на офіційному порталі державного регулятору.

Так, держрегулятор в особі Національного банку послабив курс гривні по відношенню до долара.

Таким чином, курс долара виріс на три копійки в порівнянні з попереднім днем - до 28,19 грн/$.

Крім цього, державний регулятор вирішив підвищити курс гривні по відношенню до долара. Офіційний курс європейської валюти 29 січня буде на рівні 34,10 грн.

Якщо порівнювати з попереднім днем, то курс євро впав на дві копійки.

Таким чином, курс валют на 29 січня від Національного банку виглядає так:

$100 - 2819,29 грн

100 євро - 3410,35 гривень.

Раніше ми розповідали, що в першому кварталі 2021 року українська валюта не буде сильно просідати. Відзначається, що курс не підніметься вище 28,5 гривень за долар. Позитивно на курс впливає програма співпраці України з МВФ.

Також відомо, що на курс валют сильно впливають ціни на європейських біржах. Зростання цін вплинуло на кількість валютної виручки в країні, що, в свою чергу, відбилося на курсі валют.

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