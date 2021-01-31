Курс валют удивил украинцев - доллар устремился вниз, тогда как евро утрет нос гривне

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на понедельник, 1 февраля, передает Politeka.net со ссылкой на сайт регулятора.

Согласно новым данным, официальный курс гривны к "вечнозеленому" установлен на уровне 28,13 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с показателем в предыдущий торговый день, 29 января.

В свою очередь, евро 1 февраля подорожал на 5 копеек – его курс составил 34,15 грн/€.

По информации экспертов, в начале следующей недели ожидается небольшое укрепление гривны, так как нерезиденты будут наращивать продажу валюты, готовясь к ОВГЗ-аукциону.

Аналогичные тенденции сохранятся и во вторник. Однако во второй половине недели возможен курсовой откат на фоне повышенного спроса на валюту со стороны иностранных компаний под репатриацию дивидендов.

Напомним, в НБУ готовятся к ускорению инфляции и росту цен на популярные товары в 2021 году.

Регулятор выдал новый прогноз роста инфляции и повысил показатель с 6,5% до 7%. Пресс-служба Национального банка предупредила украинцев о колебаниях цен.