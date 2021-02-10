В конце января Кабмин утвердил законопроект об индексации пенсий, теперь он должен поступить в Верховную Раду. «Законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства» может ухудшить положение целых групп пенсионеров

Об этом для Знай.uа рассказывает журналистка Катерина Котенкова.

Как заявили в Кабмине, целью документа является усовершенствование пенсионного законодательства и увеличение пенсионного обеспечения граждан. Правительство предлагает сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация. Также законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии не индексировались. Итак:

• правительство предлагает со следующего года установить ежегодную индексацию пенсий в Украине не позднее 1 марта.

• предлагается досрочно назначать пенсии по возрасту — за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями организации производства и других условий. Имеются в виду случаи, когда человек в возрасте уже не может найти работу.

• предложено назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

• должно улучшиться положение военных с инвалидностью: минимальные пенсии им устанавливаются заведомо выше прожиточного минимума (от 105 до 120%).

• облегчить жизнь многодетным матерям и родителям детей с инвалидностью — они смогут выходить на пенсию раньше и с меньшим трудовым стажем.

Есть несколько подходов к тому, как должны начисляться пенсии военным пенсионерам. Один — самого военного ведомства, второй — правительства, третий — парламента. И эти подходы существенно отличаются.

Но как начислялись пенсии лицам, уволенным с военной службы, раньше, и как начисляются сейчас — вопрос очень запутанный.

На сегодняшний день предусмотрены три вида пенсионного обеспечения военнослужащих: за выслугу лет, пенсия по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца.

В декабре прошлого года Рада приняла в первом чтении законопроект №2141, который предусматривает повышение пенсий военным. Согласно этому документу, максимальная пенсия военнослужащих в отставке должна быть повышена с 70 до 90% от денежного обеспечения на соответствующих должностях. В случае принятия законопроекта, ранее определенные военные пенсии придется пересчитать. По оценке авторов законопроекта, на это потребуется 148 млрд грн дополнительных средств.

Однако Кабинет министров выступает категорически против такого решения. Точнее, против выступают Министерство финансов и Министерство социальной политики.

Сейчас размер пенсии для лиц, уволенных с военной службы, связанный с окладом военнослужащего в период выполнения должностных обязанностей, званием, сроком службы, видом и местом несения службы. Это означает, что все назначенные пенсии должны перечислять одновременно с повышением денежного обеспечения силовиков (военных, полиции и других).

Но в прошлом году денежное обеспечение военных не повышалось — поэтому повышение пенсий ожидать не приходится. Кроме того, в текущем году повышать обеспечения силовикам правительство также не намерено — значит, и роста пенсий не будет.

Кабмин предлагает военным пенсионерам индексировать выплаты так же, как и другим. Если правительственный законопроект примут, то пенсии военным будут индексировать с 1 марта следующего года — но это будет гарантированное повышение «как всем». Если же не примут — военные пенсионеры неизвестно когда дождутся повышений.

Те, кому предусмотрены пенсии в соответствии с законами «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», будут продолжать их получать да перевода по желанию самого человека на пенсию по другим основаниям.

К такому переводу размер пенсии не пересматривается. Однако ее будут индексировать за счет бюджета, причем с учетом повышающего коэффициента. Именно это имел в виду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, когда говорил, что предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались.

Ранее Катерина Котенкова рассказала, что из-за карантина могут повысить цены на проезд.

Напомним, Politeka сообщала, что очередное повышение пенсионного возраста в Украине состоится 1 апреля 2021 года.