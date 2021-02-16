В ближайшие полгода будут пиарить «пирамиду ОВГЗ» (облигаций внутреннего государственного займа).

Такое мнение в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказал эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

«Для мировых спекулянтов это сейчас самое оно. Вам выгодно платить за то, что тырят ваши деньги? Мы же понимаем, куда уходят эти деньги. Они уходят в бюджет для того, чтобы закрыть дыры. Нацбюджет – это социальная сфера, все, что связано с инфраструктурой, армия и все прочее. Естественно, в каждом из этих направлений бурным цветом цветет его величество распил. Поэтому, наполняя через «пирамиду ОВГЗ» бюджет, мы пилим сук, на котором сидим», - говорит эксперт.

По его словам, рано или поздно любая пирамида рушится. А пирамида, которая заточена на такие проценты, имеет шанс рухнуть одной из первых.

«Буквально неделю назад в Европе пошла информация, что в 2021 финансовом году надо будет отдавать долги тем странам, которые получили их в 2020-том. Просто так выделять денег больше не будут. Это означает рост налогов, снижение социальных стандартов. Если такая ситуация в Европе – кто-то сильно будет думать, какая ситуация у нас? Для простого украинца это означает, что в этом году вырастут тарифы на ЖКХ. Я думаю, теплокоммунэнерго в районе 20%, а электроэнергия – 20-30%», - сказал Бизяев.

Напомним, экономист Алексей Кущ рассказал, что будет с долларом в 2021 году.

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