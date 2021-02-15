Доллар в 2020 году впервые уступил популярностью евро. Сейчас примерно 30% транзакций по системе «Свифт» происходят в евро, а 37% - в долларах

Об этом рассказал экономист Алексей Кущ в своем видеоблоге.

«Евро 6% нарастило, доллар 5% потерял. Остальное приходится на фунт стерлингов, японскую иену, канадский доллар и китайский юань. Для юаня, который не является резервной валютой, даже эти несколько процентов - неплохие показатели», - прокомментировал Кущ.

Экономист рассказал, что в 2021 году прогнозируется ослабление доллара по отношению к евро на 10-15%.

«Почему это будет происходить - потому что команде Байдена надо будет расплачиваться со своими группами поддержки, запускать социальные программы, уже утвержден антикризисный план, потом будут еще программы амортизации кризиса. Процесс выхода из пандемии будет длительным, надо проводить мягкую гуманитарную политику, печатать доллары. Таким образом, доллар будет слабеть по отношению к основным мировым валютам», - сказал экономист.

Поэтому он советует нынешний курс гривны сверять не по курсу к доллару, а по курсу к евро, поскольку обесценивание доллара к евро будет маскировать девальвацию украинских денег.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ рассказал, сколько в Украине штатных сотрудников и назвал цифры.

Напомним, экономист Кущ рассказал, как в США формируются цены на топливо.