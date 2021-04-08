Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса Григол Катамадзе во время выступления на форуме «Украина 30» рассказал об уникальном для Украины исследовании фискальной безопасности.

«Мы провели исследование. Впервые за современную историю Украины такое исследование за 2 месяца, в котором принимали участие более 7 тысяч представителей Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Государственной фискальной службы. И, что самое главное, на мой взгляд, это представители бизнеса – малого, среднего и крупного бизнеса со всех без исключения регионов Украины. Мы обнаружили 243 угрозы фискальной безопасности», - сказал он.

Катамадзе также напомнил, что украинский бизнес чувствует постоянное давление.

«Мы через телеэкраны всегда видели маски-шоу и что-то такое. Но маски-шоу – это только известная часть, скажем так, поверхностная часть айсберга», - говорит Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Он продемонстрировал возможности, которые есть у правоохранительных органов для давления на бизнес.

Ранее Politeka сообщала, что Катамадзе объяснил, что такое ILP-модель при расследовании налоговых преступлений.

Также Politeka сообщала, что Катамадзе рассказал, как Бюро экономической безопасности повлияет на бизнес.